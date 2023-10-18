أسلحة محرمة دوليا.. حزب التجمع يدين قصف مستشفى المعمداني



كتب- محمد أبو بكر:

قال حزب التجمع، إن قصف مستشفى المعمدانى يعد مجزرة، ونقطة تحول خطيرة فى أساليب العدوان الصهيونى على شعب فلسطين بغزة، والتى بدأت بقطع المياه والكهرباء وتحطيم البنيه التحتية للحياة الإنسانية، ثم قتل المدنيين بقذائف الطائرات، وتحطيم البيوت على رؤوس السكان، وكل ذلك بهدف محو وإبادة شعب غزة من الوجود.

وأضاف الحزب: استكمالاً لما سبق، تم أخيرا ضرب مستشفى المعمدانى بالصواريخ ما أسفر عن المئات من الضحايا، الجرحى والمرضى الآمنين، وكل ذلك بتواطئ من الدول التى صمتت على كل هذه الجرائم، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا.

وتابع: "إن حزب التجمع يؤكد على تأييده الكامل للموقف الرسمى المصرى من العدوان وجرائم الحرب التى ترتكبها اسرائيل، وأنه كان ولا يزال داعم لحق الشعب الفلسطينى فى المقاومة وبكل الأساليب من أجل وطنه الحر المستقل وفقا لمقررات الشرعية الدولية".

وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقاً للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.