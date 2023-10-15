وزير الزراعة يبحث مع محافظ الغربية موقف المشروعات الزراعية واستغلال الأصول بالمحافظة
كتب- محمد أبوبكر:
بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، اليوم الأحد موقف المشروعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة، فيما يخص القطاع الزراعي ودعم المزارعين.
كما بحثا الجانبان - خلال اللقاء - سبل الاستغلال الأمثل للأصول التابعة لوزارة الزراعة بالمحافظة، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي منها، فضلا عن تفعيل دورها لخدمة المزارعين والمربين بمحافظة الغربية.
وشملت الموضوعات التي بحثها الجانبان، سبل تنمية المشروعات الزراعية في الغربية سواء في مجال الإنتاج النباتي أو الثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن مراكز تجميع الألبان، والمشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الريف المصري، فضلا عن دعم مزارعي المحافظة، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية بها.
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