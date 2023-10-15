الدكتور جمال شعبان: هذه الأميرة أول سيدة في العالم تموت من الزعل

كتب- محمد شاكر

أكد الدكتور جمال شعبان رئيس معهد القلب الأسبق، أن كمية الضغوط التي يتعرض لها الناس تكسر القلوب، وشعاري لجميع الناس: "ماتزعلوش".

وأضاف شعبان في تصريحات لبرنامج هذا المساء مع قصواء: القلوب العربية والمصرية هي الأكثر وجعا، وأول قلب وجع في التاريخ هو قلب الأميرة ميريت، والتي توفيت في الثلاثينات من عمرها بأزمة قلبية، وتم تشخيصها بأزمة في الشريان التاجي.

وتابع شعبان: عندما يحزن الإنسان ينشط هرمون الغضب، ويمكن أن يصنع انكسار في عضلة القلب، ويمكن أن تأتي هذه الحالة من كثرة الاخبار الصادمة، وهذا الهرمون يؤدي إلى شلل مؤقت في عضلة القلب قد يؤدي إلى توقف القلب أو جلطة في الشريان التاجي.

وواصل شعبان: قلوب السيدات الأكثر تعرضا لكسر القلب لأن مستقبلات الوجع عندهن ضعف الموجودة لدى الرجال.

وأكد شعبان أن الحل هو التكيف مع الضغوط والزعل وتعرف أن الزعل مفردة من مفردات الحياة، مطالبا بتحويل الزعل إلى طاقة إيجابية.