علي جمعة: الطرق الصوفية تؤيد وتبايع بالإجماع ترشيح السيسي لولاية جديدة
كتب- إسلام لطفي:
قال الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إنَّ المشيخة العامة للطرق الصوفية اجتمعت مع مجموعة كبيرة من المشايخ، واتفقوا بالإجماع على ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة.
وأضاف "جمعة" في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: نبايع الرئيس السيسي على ذلك من أجل مصر واستمرار الاستقرار ومستقبل الأبناء والأحفاد.
ووجَّه مفتي مصر السابق وعضو هيئة كبار العلماء رسالة إلى المصريين بشأن انتخابات الرئاسة المقبلة، قائلًا: اخرج وعبَّر عن رأيك.. فهذا مهم للغاية.
واستقبلت حملة السيسي، بعض النقابات والمؤسسات والكيانات، من أجل تبادل الرؤى والأفكار مع ممثلي المنظمات والكيانات ومعرفة تطلعات أعضائها والمواطنين.
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