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BBC

تبادل الرؤى.. حملة السيسي تستقبل وفود بعض النقابات والمؤسسات -فيديو

11:23 ص السبت 14 أكتوبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- إسلام لطفي:

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مجموعة من النقابات والمؤسسات والكيانات.

وأوضحت الحملة، في بيان السبت، أن هذه اللقاءات كانت فرصة قيمة لتبادل الرؤى والأفكار مع ممثلي هذه المنظمات والكيانات والاستماع إلى تطلعات أعضائها والمواطنين.

وتقوم تلك النقابات والمؤسسات والكيانات على تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية لتبصير المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري وممارسة حقوقهم الدستورية، وتسليط الضوء على أهمية الانتخابات ودورها في تحقيق الديمقراطية وبناء مستقبل مصر المزدهر.

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