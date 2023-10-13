"حياة كريمة" تشارك في الحملة الشعبية للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، مشاركتها في الحملة الشعبية التي أطلقها التحالف الوطني من أجل التبرع بالدم لأشقائنا في فلسطين، ضمن حملة شعبية موسعة انطلقت اليوم بعد صلاة الجمعة في كافة محافظات الجمهورية، وذلك تحت شعار "كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين"، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقالت المؤسسة، إن ذلك يأتي؛ تنفيذًا لتوجيهات، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتقديم جميع أوجه الدعم للشعب الفلسطيني، وتقديم مساعدات إغاثية وإنسانية لتخفيف حدة أحداث العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وأعربت المؤسسة، عن أسفها الشديد للأحداث التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق، وأعلنت عن جمع التبرعات وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، وذلك انطلاقًا من دورها الريادي داخل وخارج مصر.

ولفتت أن ذلك، يأتي بالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الانسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.



ودعي التحالف الوطني للعمل الأهلي ، جميع المصريين للمشاركة في الحملة مؤكداً على مواصلة جهوده لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق بالمساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع .