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BBC

بعد قليل.. الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية

05:19 م الخميس 12 أكتوبر 2023

حفل تخرج طلبة الكليات العسكرية

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كتب- محمد أبو بكر:
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية بالأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بالتزامن مع احتفال مصر بمرور 50 عاما على انتصار أكتوبر .

وتُعد الكلية الحربية الصرح التعليمي الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط بافريقيا، والصرح العسكري العلمي الأقدم في الشرق الأوسط وأفريقيا ويرجع تاريخها لعام 1811.

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بث مباشر.. السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية