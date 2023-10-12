بعد قليل.. الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية
كتب- محمد أبو بكر:
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية بالأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بالتزامن مع احتفال مصر بمرور 50 عاما على انتصار أكتوبر .
وتُعد الكلية الحربية الصرح التعليمي الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط بافريقيا، والصرح العسكري العلمي الأقدم في الشرق الأوسط وأفريقيا ويرجع تاريخها لعام 1811.
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