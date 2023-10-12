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الأحد.. "الأكاديمية الوطنية" تطلق حملة للتبرع بالدم تضامنا مع فلسطين

04:17 م الخميس 12 أكتوبر 2023

حملة للتبرع بالدم تضامنا مع فلسطين

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، إطلاق مبادرة للتبرع بالدم لجميع العاملين بها والخريجين.

وقالت الأكاديمية، في بيان صادر عنها الخميس: انطلاقًا من مسؤوليتنا المجتمعية نطلق مبادرة للتبرع بالدم بداية من يوم الأحد 15 أكتوبر 2023 لكل العاملين بالأكاديمية وخريجيها.

وأكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، تضامنها مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.

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