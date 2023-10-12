الأحد.. "الأكاديمية الوطنية" تطلق حملة للتبرع بالدم تضامنا مع فلسطين
كتب- محمد نصار:
أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، إطلاق مبادرة للتبرع بالدم لجميع العاملين بها والخريجين.
وقالت الأكاديمية، في بيان صادر عنها الخميس: انطلاقًا من مسؤوليتنا المجتمعية نطلق مبادرة للتبرع بالدم بداية من يوم الأحد 15 أكتوبر 2023 لكل العاملين بالأكاديمية وخريجيها.
وأكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، تضامنها مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.
سوق مصراوى
-
تبدأ من 78 جنيها.. أسعار الجوارب الشتوية للنساء قبل بداية فصل الشتاءتفاصيل
-
للرجل والمرأة.. ماكينات إزالة الشعر بأقل من 90 جنيها وخصومات 20%تفاصيل
-
تبدأ من 690 جنيها.. أسعار ماكينات تحضير القهوة مع بداية العام الدراسيتفاصيل
-
أحدث سماعات بلوتوث لاسلكية مقاومة للماء.. بأسعار تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات عصرية لتجديد سيارتك بخصم حتى 41%تفاصيل
-
بقسط يبدأ من 241 جنيها.. أفضل ثلاجة بإمكانيات عاليةتفاصيل
فيديو قد يعجبك: