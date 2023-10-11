في نقابة الصحفيين.. يوم تضامني مع الفلسطينيين ووقفة احتجاجية ضد جرائم الاحتلال

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"الصحفيين" تنظم وقفة احتجاجية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

كتب- إسلام لطفي:

نظمت نقابة الصحفيين، الأربعاء، يومًا تضامنيًّا مع الشعب الفلسطيني الذى يدافع عن أرضه المحتلة ووطنه المسلوب تضامنًا مع الشعب الفلسطينى المقاوم ضد إجرام آلة الحرب والقتل الصهيونية المتوحشة، التى تسفك دماء شعب أعزل، وتقصف بيوت المدنيين، وتقتل الشيوخ والنساء والأطفال، وتستهدف المستشفيات بهمجية تليق بسارقي الأوطان.

ونظم عشرات الصحفيين في نقابة الصحفيين، وقفة احتجاجية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الصهيوني، بمشاركة الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين وبعض أعضاء مجلس النقابة.

وألقى نقيب الصحفيين، كلمة خلال الاحتفال التضامني الذي نظمته نقابة الصحفيين أكد فيها أننا أمام صحوة واستعادة للقضية الفلسطينية.

وقال: هذه رسالة تحية محدودة من نقابة الصحفيين المصريين للشعب الفلسطيني البطل الذي يتعرض لأقسى أنواع الهمجية، ومجتمع دولي يتحدث عن الحرية ثم يصمت أمام جرائم بحق شعب وعندما يقوم للمقاومة يدينه.

وأضاف: مجلس نقابة الصحفيين يعلن لجنة دائمة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وترصد العدوان والانتهاكات وتتواصل عن كل الجهات التي تدافع عن حق الفلسطينيين وتطالب بكل المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، وفتح باب التبرع بالدم.

وتابع: المقاومة حق وستظل الحق الأمثل لكل شعب يدافع عن حريته، كما ننتصر لزملائنا الذين يواجهون الموت على خط النار لنقل الحقيقة، وقد أقمنا مجموعة فعاليات ومنها إعادة تفعيل الحساب المخصص لدعم الأشقاء في فلسطين وبمجرد الإعلان عن ذلك بدأ الكثير من الزملاء الإعلان عن التبرع لنصرة الفلسطنيين فضلا عن التواصل مع نقابة الصحفيين الفلسطينية وزملائنا في غزة.

واستطرد: لدينا ٧ صحفيين شهداء ارتقوا خلال الأيام الأخيرة ضمن ٥٠ صحفيا فلسطينيا ارتقوا منذ عام 2000، مع أكثر من 40 مؤسسة أعلامية تم استهدافها.