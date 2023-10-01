السيسي لوزير الزراعة: أنا اتخضيت من الرقم اللي أنت قلته.. مش عايز تقول أرقام كبيرة ليه؟



كتب- محمد أبوبكر

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على كلمة السيد القصير وزير الزراعة، في مؤتمر حكاية وطن، قائلا: فيه حاجات انت مش حاططها ليه؟ وسأل وزير الزراعة لدينا 650 فدان مش بيتحسبوا عندك ليه يادكتور؟

وأضاف السيسي: قلت توشكي وشرق العوينات وسيناء؟ فين الباقي؟ أنا بس عايز أقول انت بتقول الفدان بيكلف 250 الف يعني تكلفة اللي ذكرته من أراضي تساوي تريليون جنيه، طب ليه انت كاتبهم قليل كدا؟

هنشيل ال200 و الـ 1 و 2 و 1 يبقي 3.5 .. فيه في بني سويف والمنيا ، وانت بتكلم في 4.5 مليون فدان.

وأكمل السيسي: معالي الوزير عارف حاجته، ويمكن بيتكلم عن اللي هيدخل حيز الإنتاج خلال العام الزراعي دا، لكن احنا بنتكلم عن اللي احنا مخططين ليه خلال بالكتير سنتين، انت بتتكلم انك تضيف 4 مليون فدان في ظروف مفيش عندك غابات ممطرة علي مدار العام 8 أو 9 أشهر فأي حاجة نصلحها تتزرع، وعلشان نستكمل مشروع توشكي، فضلوا موقفين المشروع طوال ال 20 سنة اللي فاتوا، احنا مش بنقول حاجة ابدا مش صادقة، عشان كدة اتخضيت من الرقم اللي قولته في الأول وقلت مش عايز يقول الفلوس ليه؟

وانطلقت الآن فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، و السيد القصير، وزير الزراعة.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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