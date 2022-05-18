وزير الكهرباء يزور المملكة المتحدة لاستعراض فرص الاستثمار في قطاع الطاقة

(أ ش أ):

يتوجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى المملكة المتحدة، للمشاركة في البعثة التجارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال للترويج لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المقرر عقده شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وأوضحت وزارة الكهرباء، في بيان اليوم الأربعاء، أن الوزير سيعقد اجتماعات مع بعض الشركات البريطانية لمناقشة سبل التعاون والاستثمار على أرض مصر، وشرح وجهة نظر مجتمع الأعمال المدني المصري لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وبريطانيا.

كما تتضمن الزيارة عددًا من اللقاءات مع الشركات البريطانية لزيادة فرص التعاون في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة وأنظمة الطاقة منخفضة الكربون وخاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر وبحث فرص الاستثمار في مجال نقل وتوزيع الكهرباء للقطاع الخاص.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية بالاستعداد المكثف لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وحرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرضها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.