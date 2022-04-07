قداسات بالكنائس ووقف للصوم الانقطاعي.. الكنيسة القبطية تحتفل اليوم بعيد البشارة

كتب- مينا غالي:

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بعيد البشارة المجيد، وهو أحد الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة القبطية، ويأتي يوم ٢٩ برمهات في التقويم القبطي من كل عام، وهو أول الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة، إذ يذكّر ببشارة الملاك جبرائيل للسيدة العذراء بحملها في السيد المسيح دون زرع بشر.

قداسات بالكنائس

وبهذه المناسبة أقامت الكنائس القبطية الأرثوذكسية صباح اليوم، قداسات احتفالية، إذ لا يجوز الصوم الانقطاعي حتى منتصف اليوم في هذه المناسبة أسوة بباقي أيام الصوم الكبير، حيث أنها مناسبة احتفالية بالكنيسة

قصة البشارة

بحسب النص الإنجيلي، أرسل الله رئيس الملائكة جبرائيل للسيدة العذراء ليخبرها بتجسد ابنه منها، وبعض الآباء يصلون بتعبير "ليخبرها" إلى مدى أكبر فيقولون "ليستأذنها"، فهي بشارة مفرحة تتضمن خبرًا سعيدًا وأيضًا استئذان بلطف شديد مع عطايا جزيلة.

قال لها الملاك: سلام لك أيتها المنعم عليها الرب معك مباركة أنت في النساء"، فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية.

فقال لها الملاك"لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله. وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع.

هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى و يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه. ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد و لايكون لملكه نهاية."

فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا.

فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك و قوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله.. وهوذا اليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا. لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله."

فقالت مريم:"هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك". فمضى من عندها الملاك.

ملاحظات طقسية على العيد

29 برمهات يوم عيد البشارة عادة يأتي في الصوم الكبير، ونظرا لأن عيد القيامة متغير لذلك يراعى ما يلي:

1- الفترة من 29 برمهات وحتى 29 كيهك يحتفل بكل يوم 29 في الشهر القبطي كتذكار للبشارة والميلاد. (مدة الحمل 9 شهور).

2- لا يُفطر يوم عيد البشارة لأنه لا يكسر الصوم الكبير لكن يُعيد فيه باللحن الفريحي وعدم الصوم الانقطاعي.

3- إذا جاء عيد البشارة في أسبوع الآلام لا يُحتفل به لأن البداية قد كمُلت.

4- العيد له قراءاته وألحانه في التسبحة والقداس في مواضعها.