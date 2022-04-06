في 4 خطوات.. كيفية تقسيط وجدولة مديونيات فواتير المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أطلق جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، خدمة جديدة، يمكن من خلالها تقسيط مديونيات فواتير المياه لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي السطور التالية نستعرض كيفية الاستفادة من خدمة تقسيط وجدولة المواطنين لمديونيات فواتير المياه:

إجراءات جدولة المديونية:

1- استيفاء نموذج طلب تقسيط المديونية.

2- سداد 25 % من المديونية كدفعة مقدمة (كحد أدنى).

3- تحرير العميل إقراراً بقبوله دفع الأقساط محملة بمقابل التقسيط المحدد باللائحة.

4- إخطار مركز الإصدار بجدولة المديونية.

المستندات المطلوبة للتقسيط:

1- استمارة طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي للعميل.

3- نموذج طلب تقسيط مديونية.

4- آخر فاتورة تم سدادها من العميل.

5- رقم التليفون الأرضى والمحمول للعميل.