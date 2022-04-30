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البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

03:38 م السبت 30 أبريل 2022
البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

البابا تواضروس الثاني

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كتب- محمود مصطفى:

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليومالسبت، اتصالًا هاتفيًّا، من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، هنأه خلاله بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب قداسة البابا تواضروس، عن خالص تهانيه لفضيلة الإمام الأكبر ولجميع المسلمين بهذه المناسبة، وتمنياته القلبية بأن يعيد الله هذه المناسبات عليه وجميع المصريين بكل خير وسلام واستقرار.

من جانبه، عبر فضيلة الإمام الأكبر عن خالص شكره وتقديره لقداسة البابا تواضروس، متمنيًا له وللإخوة المسيحيين دوام الصحة والعافية، ولمصرنا الغالية دوام الاستقرار والرخاء، مؤكدًا اعتزاز الأزهر بالعَلاقة التي تربط المصريين؛ مسلمين ومسيحيين، والتي تنبع من الفهم الصحيح للدِّين.​

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البابا تواضروس عيد الفطر شيخ الأزهر أحمد الطيب

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