البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

(مصراوي):

قدم البابا تواضروس الثاني التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بحلول عيد الفطر المبارك.

وبعث البابا برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها:

"السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، شاكرين الله الذي يعين مساعيكم في تنمية البلاد بعد مواجهة الأخطار والتحديات المختلفة، وندعوه أن يبارك كل ما تمتد إليه أيديكم لبناء وطننا العزيز مصر وتحقيق آمال المصريين.

دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

البابا تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية".