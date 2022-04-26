برلماني: إفطار الأسرة المصرية يؤكد أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع

كتب- نشأت علي:

قال النائب فرج فتحى فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، هذا العام ضم جميع أطياف المجتمع المصري، في مشهد يعكس حجم الترابط الذي يجمع المصريين، ويعكس أن الجمهورية الجديدة تسع الجميع.

وأضاف "فتحي"،في بيان اليوم، أن الإفطار هذا العام جاء وسط حالة من السعادة بقرارات العفو الرئاسي، وذلك تمهيدًا لعودة لجنة العفو الرئاسي إلى عملها، وتوسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وفقًا لتكليفات الرئيس، وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية على استعداد للتعامل مع جميع الآراء والاتجاهات الفكرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن حديث الرئيس إلى المصريين حمل كعادته مقدارًا كبيرًا من المصارحة والشفافية، خاصة عندما تحدث عن استنفاد الاحتياطي النقدي في فترة الأزمات، مؤكدًا أن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع جميع القوى السياسية، لوضع أسس ومبادئ الجمهورية الجديدة، التي تتسع لجميع الأراء والاتجاهات طالما كان ذلك في مصلحة الوطن.

يذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن خلال إفطار الأسرة المصرية، إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.