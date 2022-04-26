عمالة الحج.. ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم على خدمات الحجاج

كتب- يوسف عفيفي:

كشف حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، رئيس جمعية رجال الأعمال أصحاب ومديري شركات التوظيف المصرية، الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على العمل في خدمات الحجاج.

جاء ذلك بعد أن ناقش محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور سلطان السبيعي القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالقاهرة، سبل التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسعودي حول سفر العمالة المصرية من سائقين وعمال وفنيين وجزارين للعمل خلال موسم الحج لخدمة زوار بيت الله الحرام.

وقال إمام لمصراوي، إن الأوراق المطلوبة للتقديم، تتمثل في: جواز سفر ساري لمدة 6 أشهر، وصحيفة حالة جنائية، وصورة بطاقة الرقم القومي، وفحوصات طبية.

وأشار رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، إلى أن موعد سفر هذه العمالة، يبدأ اعتباراً من نهاية شهر رمضان الجاري وبداية شهر شهر شوال المقبل، على أن تتراوح مدة التعاقد من 3-6 أشهر.

وحول آخر موعد للتقديم، قال إمام، إن المقابلات بدأت منذ شهر فبراير 2022، وما زال التقديم جارياً حتى انتهاء شهر رمضان الحالي، منوهاً بأن نحو 50 شركة تساهم في إلحاق وسفر هذه العمالة إلى السعودية للعمل في موسم الحج.

وأشاد إمام، بجهود الجانبين المصري والسعودي بشأن مناقشة عودة العمالة الموسمية المصرية للحج هذا العام بعد انقطاع دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.

وبدأت وزارتا الداخلية والتضامن الاجتماعي، في تلقي طلبات الراغبين في التقديم على الحج لموسم 1443هـ -2022م، اعتباراً من الأحد 24 أبريل الجاري.

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