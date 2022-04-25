لهذا السبب.. البحوث الفلكية يصدر بيانا بشأن موعد شم النسيم خلال العامين المقبلين

كتب – يوسف عفيفي:

كشف الدكتور ياسر عبد الهادي أستاذ علوم الفلك بمعهد بحوث الشمس، والمتحدث الرسمي للمعهد القومي للبحوث الفلكية، تغيير موعد شم النسيم خلال العامين المقبلين.

وأضاف عبدالهادي، في منشور عبر الصفحة الرسمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية، عبر "فيسبوك" أن شم النسيم الذي يحين موعده هذا العام اليوم الاثنين 25 أبريل 2022م مع شهر رمضان، سيأتي السنة القادمة يوم الاثنين 17 أبريل 2023 م في رمضان.

وأوضح أنه نظراً لارتباط تحديد هذا اليوم بكلٍّ من دورتي الشمس والقمر اللتين تتباينان فيما بينهما ومع دورة أيام الأسبوع فإنه لن يأتي شم النسيم في هذه الدورة الشمسية القمرية سوى مرتين فقط في رمضان، ويكون موعده عام 2024م يوم الاثنين 6 مايو، بينما لو كانت دورته منتظمة فقط مع الشمس لشهدنا قدومه لسنة ثالثة في رمضان، لكنها تقضي بأن يتحرك فقط بين يومي 5 إبريل و6 مايو من التقويم الميلادي الجريجوري".