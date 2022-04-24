هل يستطيع الراغب في الحج التقديم على قرع التضامن والداخلية والسياحة معا؟

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت وزارتي الداخلية و التضامن الاجتماعي، في تلقي طلبات الراغبين في التقديم على الحج لموسم 1443هـ -2022م، اعتباراً من اليوم الأحد 24 أبريل الجاري.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي 19 يوماً فقط لتقديم أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد 24 أبريل الجاري، حتى الخميس الموافق 12 مايو المقبل.

كما حددت وزارة الداخلية 13 يوماً فقط أمام الراغبين في التقدم لحج القرعة لهذا العام 1443هـ / 2022م، ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 24/4/2022 حتى يوم الجمعة 6/5/2022، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

ووفقا لوزارة الداخلية، سيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذي سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

وفى ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج فيجب على المواطن أن يختار الجهة التى يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن)، ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأي من تلك الجهات المنظمة للحج.

وبمجرد غلق باب التقدم يعد الطلب مدرجاً ضمن قرعة تلك الجهة فقط ولن تُقبل له طلبات أخرى على أي جهة منظمة للحج ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

وينظم الحج في مصر 3 جهات تتمثل في وزارات "الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي" بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة من وزارات الطيران والخارجية والأوقاف والصحة.

وسيتم تسجيل جميع بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يحق لأي مواطن يتقدم للحج بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في (التضامن أو الداخلية أو السياحة)، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.

من جانبها، تجري وزارة التضامن الاجتماعي، القرعة منتصف الشهر المقبل في ظل ضيق الوقت المتبقي على موسم الحج.

وفتحت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م.

ووضعت وزارة التضامن، عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوي للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل الأول من يناير 2022، ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

وتضمنت الشروط أيضًا: أنه لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عامًا، والحصول على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخاليًا من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة.

وأكدت وزيرة التضامن، أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.

ومن المقرر وفقاً لوزارة التضامن الاجتماعي، إجراء القرعة منتصف الشهر المقبل في ظل ضيق الوقت المتبقي على موسم الحج.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للحج، كلف الحكومة بسرعة الإنتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج هذا العام، وإعلانها، حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين في أداء الفريضة.

جاء ذلك عقب إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية، رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص من الداخل والخارج.