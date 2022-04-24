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بعضها ارتفع 40 % خلال شهر.. الإسكان تعلن أسعار مواد البناء (قائمة كاملة)

01:40 م الأحد 24 أبريل 2022
بعضها ارتفع 40 % خلال شهر.. الإسكان تعلن أسعار مواد البناء (قائمة كاملة)

أسعار مواد البناء

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كتب- محمد عبدالناصر:

كشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيب خلال شهر إبريل الجارى مقارنة بالشهر الماضي وكذلك العام الماضي.

وينشر مصراوي، المراحل السعرية المختلفة لأسعار مواد البناء، وفقًا للنشرة السعرية، والتي جاءت على النحو التالي:

- متوسط سعر طن حديد التسليح 20,000 جنيه، بمعدل تغير عن العام الماضي نسبته 47.1% تقريبا، وعن الشهر الماضي بلغ 5.3%%، حيث ارتفع سعر الطن 1000 جنيه عن الشهر الماضي.

  • متوسط سعر طن الأسمنت البورتلاندي 1,500 جنيه، بمعدل تغير عن العام الماضي بنسبة 64.3 % تقريبا، حيث سجل 1320 جنيها.

- متوسط سعر المتر المكعب من الخرسانة الجاهزة 960 جنيها، بمعدل تغير عن العام الماضي نسبته 32.4% تقريبا، لكن خلال الأشهر القليلة الماضية استقر السعر دون زيادة.

- متوسط سعر الطوب الأسمنتي المصمت (ـلف طوبة 6*12*25) 1,100 جنيه، بمعدل تغير عن العام الماضي سبته 10% تقريبا، و5.5 عن الشهر الماضي.

- متوسط سعر المتر المكعب خشب موسكي (فلندي) 11,500 جنيه، بمعدل تغير عن العام الماضي نسبته 64.7 % تقريبا.

  • متوسط سعر المتر المربع رخام جلالة لايت (ترابيع) 154 جنيها، بمعدل تغير عن العام الماضي نسبته 14 % تقريبا.

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