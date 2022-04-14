مليون حاج.. تعرف على الأوراق المطلوبة للحجز في الحج؟

كتب- يوسف عفيفي:

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للحج، الحكومة بسرعة الانتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج هذا العام، وإعلانها، حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين في أداء الفريضة.

جاء ذلك عقب إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية، رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص من الداخل والخارج.

وينظم موسم الحج في مصر 3 جهات تتمثل في وزارات "الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي" بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة من وزارات الطيران والخارجية والأوقاف والصحة.

ويرصد "مصراوي" الأوراق المطلوبة من الراغبين في الحج للحجز على النحو التالي:

- جواز السفر أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ أو أي ﻣﺴﺘﻨﺪ إﺛﺒات ﺷﺨﺼﯿﺔ.

- صورة ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ.

- اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﺠﻨﯿﺪي ﻟﻤﻦ ھﻢ في ﺳﻦ اﻟﺘﺠﻨﯿﺪ.

- ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﮭﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ.

- 4 لـ 12 صورة شخصية خلفية بيضاء مقاس 6×4.

- شهادة التطعيم الخاصة بفيروس كورونا.

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