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الاثنين المقبل.. بدء تشغيل رحلات مصر للطيران بين القاهرة وبني غازي في ليبيا

01:18 م الأربعاء 13 أبريل 2022
الاثنين المقبل.. بدء تشغيل رحلات مصر للطيران بين القاهرة وبني غازي في ليبيا

مصر للطيران

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كتب- محمد عبيد:

تبدأ شركة مصر للطيران في تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة ومدينة بني غازي الليبية، اعتبارا من الاثنين المقبل والمرافق ١٨ أبريل الحالي، وذلك استمرارا لخطة الشركة الوطنية في تعزيز التواجد في القارة الأفريقية.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران: أن الشركة الوطنية تولي اهتماما خاصا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية ومن بينها مدينة بنى غازي في ليبيا، وخاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وكذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا.

وأضاف من المخطط أن تسير مصر للطيران رحلة مباشرة يوميا بين القاهرة وبني غازي، بطائرتها من طراز بوينج B737-800.

ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم بين القاهرة وبني غازي ومراجعة متطلبات السفر من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com، أو عن طريق مكاتب مصر للطيران حول العالم أو مركز اتصالات مصر للطيران داخل مصر ١٧١٧ أو وكلاء السياحة والسفر.

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