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تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش بالأسواق.. وهذه طريقة اكتشافه

11:26 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
  • عرض 8 صورة
    تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش بالأسواق
  • عرض 8 صورة
    تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش بالأسواق
  • عرض 8 صورة
    تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش بالأسواق
  • عرض 8 صورة
    تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش بالأسوا
  • عرض 8 صورة
    تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش بالأسواق
  • عرض 8 صورة
    تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش بالأسواق
  • عرض 8 صورة
    تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش بالأسواق
  • عرض 8 صورة
    تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش بالأسواق
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كتب - أحمد جمعة:

رصدت هيئة الدواء المصرية، تداول عبوات مغشوشة لأحد المضادات الحيوية، هو "UNICTAM 1500 VIALS"، موجهة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية، والوحدات الحكومية من هذا الصنف.

ويستخدم العقار لعلاج حالات العدوى البكتيرية الناتجة عن بكتيريا غير مقاومة لهذا الدواء، مثل إصابات الجهاز التنفسي العلوي.

وبحسب المنشور الذي اطلع عليه مصراوي، فإن التحذير يأتي للتشغيلة رقم 211891، وجميع التشغيلات الأخرى التي تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الأصلية كما هو وارد بالمنشور.

وقالت الهيئة إنها حرصت على توزيع ونشر المنشور، الذي حدد أهم الآليات التي تمكن مقدمي الخدمة الصحية من تمييز العبوة الأصلية من المغشوشة، مع متابعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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