"مش عارف أجبلهم أكل".. توفيق عكاشة: 5 خيول ماتوا مني بسبب الأزمة المالية

كتب- محمد عمارة:

كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن أزمته المالية، وعرضه بيع أحد أطقم تناول الطعام القيّمة هبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا إن هذا بسبب "التعرض لأزمة في السيولة".

وأضاف عكاشة في حوار لايف مع مصراوي: "أنا عرضت طقم المعالق والشوك والسكاكين علشان معنديش سيولة فأنا لا أملك بيت في القاهرة"، وتابع: "كان عندي بيت وبعته عشان أجوز ابني وكان ليا بيت واتاخد من 2017 ورفعت قضية في القضاء الإداري وما زالت متداولة".

وتابع: "لو أنا غني وعندي فلوس كتير جدًا الناس هتقول عليا حرامي ولو ماشي على قدي هيقولوا بخيل، ولما أتعرض لأزمة مالية ناس هتقول يا حرام وناس هتقول ده بيستعبط".

وأضاف: "قاعد من غير شغل، وكان راتبي أقل راتب في القناة وبحقق أعلى مشاهدة".

وقال: "اتعرضت لظروف صحية كبيرة جدا وتقدمت بطلب للنائب العام للسفر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية في الفقرات القطنية ولا حد سأل فيا أنا على قوائم الممنوعين من السفر حتى هذه اللحظة".

وتابع: "والدتي الحمد الله عندها أملاك كتير عن طريق الميراث لكن مفيش سيولة وبعدين الأرض الزراعية بقالها 3 سنين بتخسر، إحنا علينا فلوس للراجل بتاع المبيدات والكيماويات وعلينا فلوس لناس بتوع مستلزمات الإنتاج ومفيش فلوس أصلا نجيب أكل للخيول عندي 5 خيول ماتو وراء بعض علشان مفيش أكل".

وقال: "أعلنت أني ببيعي فرسة علشان أخد الفلوس أجيب بيها أكل للخيول محدش جه اشتري وكنت عارضها بـ85 ألف جنيه نزلتها لـ50 ألف جنيه وهي أساسًا سعرها 200 ألف جنيه".