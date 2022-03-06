هل الفراعنة صعدوا إلى الفضاء؟.. حواس يفنّد دراسات عالمية بشأن خنجر توت عنخ آمون

كتب- مصراوي:

يتجدد الجدل حول الملك المصري الذهبي توت عنخ آمون، كل فترة، بعدما أصبح محط اهتمام الباحثين في جميع أنحاء العالم، عقب اكتشاف مقبرته منذ مئة عام؛ خصوصًا أن مقتنياته لها سحر خاص يدفع الكثير من الباحثين إلى اقتفاء أثرها ومحاولة فك أسرارها.

خنجر الملك

خنجر الملك الذهبي يعد أهم مقتنيات توت عنخ آمون التي أثارت الجدل الفترة الماضية؛ حيث نُشرت مؤخرًا دراسة حديثة في مجلة النيازك وعلوم الكواكب الأمريكية، تؤكد أن مادة الخنجر ربما جاءت من الفضاء الخارجي، وهناك العديد من الدراسات التي أُجريت على مقتنيات الملك الذهبي وحياته، منذ أن تم اكتشاف مقبرته في 1922م، وضمن تلك الدراسات ما قام به الفريق المصري من دراسة المومياوات الملكية الموجودة في المتحف المصري بالتحرير، وكذلك في عدد من المواقع الأثرية في مصر برئاسة عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، في عام 2021م.

حديد خنجر الملك مصدره أحد النيازك

وقبل نحو ست سنوات، كشفت دراسة أن الحديد المستخدم في خنجر الملك توت عنخ آمون، كان مصدره أحد النيازك.



ونُشرت دراسة جديدة في العدد الأخير من دورية "علم النيازك والكواكب"، قادتها الباحثة توموكو أراي، من مركز أبحاث استكشاف الكواكب باليابان، توصلت إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو أن النيزك الذي جاء منه الحديد كان من مجموعة تُسمى "الأوكتاهيدريت"؛ وهي أكبر النيازك الحديدية المعروفة.

زاهي حواس يرد

وأكد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أشهر علماء المصريات، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، لأن قدماء المصريين لم يصعدوا إلى الفضاء.



وقال حواس: هناك افتراضان حول مادة صناعة الخنجر؛ أحدهما أن المصري القديم كان يبحث دائمًا عن مادة جيدة ومختلفة لصناعة أدواته، وقد يكون المصري القديم وجد هذه المادة في الصحراء فصنع منها الخنجر، بعدما سقطت على الأرض من أحد النيازك المحترقة؛ وهذا أمر طبيعي.



وأضاف عالم الآثار بشأن الافتراض الثاني: قد تكون مادة صنع الخنجر جاءت من مملكة ميتالي في صورة هدية من ملك ميتالي إلى الملك أمنحتب الثالث.

هل المصريون القدماء صعدوا إلى الفضاء؟

أما الناس المجانين الذين يقولون إن الخنجر جاء من الفضاء؛ فهو كلام لا أساس له من الصحة، فوجود مثل هذه المعادن في الصحراء أمر طبيعي.



ونفى حواس أسطورة صعود المصريين القدماء إلى الفضاء، مؤكدًا أن هذه المادة استعملت من قبل في صنع بعض الأشياء، وتم اكتشافها في جرجا بالصعيد عام ١٩١١، وهذا لا صلة له بصعود المصريين إلى الفضاء من عدمه.