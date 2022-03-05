وزير الدولة للإنتاج الحربي يتوجه إلى السعودية للمشاركة بمعرض الدفاع العالمي

(أ ش أ):

يتوجه المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم السبت، إلى السعودية لحضور فعاليات النسخة الأولى من معـرض الدفاع العالمي بمدينة الرياض، والمقرر إقامته غدا الأحد ويستمر حتى 9 مارس الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ومن المقرر أن يلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي عدداً من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم وعددا من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض، إلى جانب حضور عدة ندوات ينظمها المعرض بشأن تطوير الأنظمة والصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى زيارة الأجنحة الخاصة ببعض الدول المشاركة في المعرض، حيث تعد مشاركة وزارة الإنتاج الحربي فى هذا المعرض فرصة هامة للوقوف على مدى التطور في مجال الصناعات الدفاعية وبحث إمكانية نقل بعض التكنولوجيات المتقدمة لشركات الإنتاج الحربي لإنتاج وتطوير نظم التسليح.

وقال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إن الوزارة تشارك بجناح خاص داخل المعرض، والذي سيتم فيه عرض عدد من منتجات الوزارة مثل (المواد القاذفة، بمب الهاون 120 مم "ش ف – دخان"، ألغام، مقذوفات، محدثات صوت، كبسولات طرقية، أنابيب كاشفة، قذائف الأعماق "نورس – 1"، قنابل "يدوية - صدمة - مسيلة للدموع"، خرطوش مطاطي وخرطوش الصيد، إلى جانب ماكيتات للعربة المدرعة سينا 200 وكوبري الاقتحام الميكانيكي حمولة 70 طن، وغيرها من المنتجات).

جدير بالذكر أن معرض الدفاع العالمي بالرياض تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) في السعودية، ويعد حدثا دفاعيا متكاملا لاستعراض حلول الدفاع المتكاملة والمبتكرة من خلال مجموعة من الفعاليات والعروض الحية والمؤتمرات والندوات التي تناقش مستقبل الدفاع وتحدياته الراهنة، ويشكل المعرض منصة عالمية للتوافق العملياتي في قطاع الدفاع عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع (البر، البحر، الجو، الأمن، الأقمار الصناعية)، ومن المقرر أن تُعرض خلاله أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وسيتم تنظيمه كل عامين، ومن المزمع مشاركة أكثر من 800 جهة عارضة و30 ألف زائر و85 وفدا عسكريا في النسخة الأولى من المعرض.