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الجيزة: إزالة 13 عقارًا متعارضًا مع مسار محور "الزمر" بالدائري - فيديو

08:06 م الأربعاء 30 مارس 2022
الجيزة: إزالة 13 عقارًا متعارضًا مع مسار محور "الزمر" بالدائري - فيديو

إزالة عقارات في الجيزة

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​ مصراوي

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة مجهودات إزالة العقارات المتعارضة مع مشروع ربط محور الفريق كمال عامر "ترعة الزمر سابقًا" مع الطريق الدائري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة وما سوف يحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية واختصار الوقت الزمني الذي تقطعه المركبات.

وفصلت المحافظة، من خلال حي شمال الجيزة، المرافق عن عدد 13 عقارًا وإخلائها من السكان بعد تعويض قاطنيها بمعرفة جهاز التعمير وذلك تحت إشراف ومتابعة أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة، لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة، وجار استكمال الأعمال.

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