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فيديو.. وصول أول قطارات تالجو العالمية لميناء الإسكندرية

08:57 م الإثنين 28 مارس 2022
فيديو.. وصول أول قطارات تالجو العالمية لميناء الإسكندرية

قطارات تالجو العالمية

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(مصراوي):

نشرت وزارة النقل، فيديو لوصول أول دفعة من القطارات الاسبانية المكيفة الجديدة ضمن تعاقدها مع شركة تالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد 7 قطارات لصالح الهيئة.

وصفقة عربات القطارات الإسبانية تشمل توريد 7 قطارات بقيمة 125.6 مليون يورو، وكل قطار مكون من جرار وعربة قوى (تغذى عربات القطار بالتكييف) وعربة بوفية و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة، حيث ستشمل كافة القطارات الجديدة هذا التركيب من العربات والجرارات.

والعربات الجديدة ستكون مصنعة من الألومنيوم مما يقلل من وزنها وهو ما يساعد على توفير استهلاك القطار من الوقود فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها وهو ما يطيل العمر الافتراضى لمثل هذه القطارات.

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