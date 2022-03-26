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وظائف للذكور فقط.. "السكك الحديدية للخدمات" تعلن فرص عمل لـ100 متقدم

07:30 ص السبت 26 مارس 2022
وظائف للذكور فقط.. "السكك الحديدية للخدمات" تعلن فرص عمل لـ100 متقدم

السكك الحديدية

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(مصراوي):

تعلن شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة عن حاجتها للتعاقد مع 100 شخص لشغل وظيفة فرد أمن إداري للعمل في مشروعات التطوير بمواقع فك الارتباط بمحافظة القاهرة.

وقالت الشركة إن هناك عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظيفة كالتالي:

1- ذكور فقط.

2- حاصلين على مؤهل متوسط أو عالي.

3- السن لا يزيد عن 35 عامًا.

4- من المقيمين في محافظة القاهرة الكبرى.

وذلك لاحتياجات العمل في مواقع الشركة في القاهرة، ويمكن للراغبين في العمل، ملء استمارة طلب توظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الشركة الرئيسي: ورش سكك حديد مصر، منطقة الفرز الشرابية القاهرة، مبنى شركة الخدمات المتكاملة.

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