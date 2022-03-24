مجموعة منصور: استمرار بيع كراتين رمضان بنفس الأسعار في جميع فروع مترو وخير زمان

إعلان تحريري

قررت مجموعة منصور استمرار بيع كراتين وشنط مستلزمات رمضان في كافة فروع سلسلة مترو ماركت وسلسلة خير زمان بنفس أسعارها قبل ارتفاع سعر الدولار وزيادة الأسعار، خاصة وأنها ترتبط بالاحتياجات الاساسية للأسرة المصرية خاصة وأن فروعها تنتشر في 20 محافظة من خلال ( 160 ) فرع وتخدم مئات آلاف العملاء يوميًا..

يأتي القرار في إطار تعاون المجموعة مع مؤسسات الدولة في كبح جماح الأسعار ومكافحة أي استغلال للظروف الراهنة، ولذلك فهي تحرص أيضا على المشاركة الفعالة في كافة المبادرات الحكومية وغير الحكومية لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، ومن ذلك مشاركتها مع وزارة الداخلية والتموين في مبادرة كلنا واحد ومبادرة أهلا رمضان، بالإضافة إلى اعتماد سياسة تسويقية تستهدف تقديم خصومات وتخفيضات دورية في كافة الفروع مع التركيز على الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ويأتي هذا الاتجاه في إطار إدراك مجموعة منصور لمسئوليتها ليس فقط عبر فروع مترو ماركت وخير زمان ولكن أيضا عبر شركاتها المختلفة سواء في قطاع السجائر أو منتجات الأغذية مثل منتجات تونة صن شاين ومجمدات صن شاين او قطاعها الصناعي ومنتجاته وعلى رأسها منتجات لبنيتا ومياه حياة وهي القطاعات التي يعمل بها أكثر من عشرة آلاف موظف.

وتخطط المجموعة لتنفيذ خطة توسعات عملاقة خلال السنوات القادمة في كافة القطاعات ومنها افتتاح ( 80 ) فرع جديد من فروع خير زمان وتنفيذ عمليات تطوير شاملة لفروع مترو ماركت العريقة بالإضافة لتنفيذ خطة تطوير مماثلة في قطاعات التوزيع والتكنولوجيا والقطاع الصناعي.