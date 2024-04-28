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الرئيس الفلسطيني يعرب عن مخاوفه من ترحيل أهالي الضفة للأردن

12:10 م الأحد 28 أبريل 2024

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، عن مخاوفه من اتجاه إسرائيل لاستهداف أهالي الضفة الغربية لترحيلهم للأردن عقب الانتهاء من أهالي غزة، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال قامت بتدمير ثلاثة أرباع قطاع غزة.

وحذر الرئيس الفلسطيني من كارثية إقدام الاحتلال الإسرائيلي على خطوة اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قائلًا إنه سيكون أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني.

وطالب عباس، المجتمع الدولي بالاعتراف بوجود دولة فلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وناشد عباس، بضرورة السعي للوصول إلى حل سياسي يجمع قطاع غزة والضفة الغربية والقدس في دولة فلسطينية مستقلة.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد صرح أن إسرائيل يمكن أن تؤجل مسألة اجتياح مدينة رفح من أجل التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى المحتجزين.

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