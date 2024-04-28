وزير الاتصالات يشرح أهداف استراتيجية مصر الرقمية

كتب- مصراوي:

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تقديم خدمات سهلة وميسرة للمواطن المصري هو محور استراتيجية مصر الرقمية التي تضم 3 أهداف رئيسية وهي: تقديم خدمات حكومية سهلة وميسرة للمواطن المصري، ومساندة شبابنا للمنافسة بفعالية واقتدار في سوق العمل المحلي والعالمي، وتشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار.

وقال طلعت - في كلمته خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1) بطريق العين السخنة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - إنه من خلال هذه الأهداف الثلاثة انبثقت محاور للعمل وهي التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية ودعم الابتكار الرقمي.. مشيرا إلى أن التحول الرقمي يعني ميكنة كافة أعمال الدولة وإجراءاتها للتمكن من تقديمها بشكل ميسر حيث تم في عام 2020 اكتمال بناء البنية المعلوماتية المصرية، وربط كل قواعد بيانات الحكومة المصرية وأكثر من 100 قاعدة بيانات.

وأضاف أنه في عام 2022 أطلق الرئيس السيسي منصة مصر الرقمية، حيث كان يوجد بها 130 خدمة حكومية مختلفة، وأصبحت اليوم عليها 170 خدمة يسجل عليها أكثر من 8 ملايين مواطن تقدموا بـ 45 مليون طلب بالتعاون مع الوزارات والجهات مقدمة هذه الخدمات.

وأشار طلعت إلى أن المحور الثاني في استراتيجية مصر الرقمية هو بناء القدرات الرقمية وإعداد كوادر مدربة على كافة أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليستطيعوا الحصول على وظيفة في ظل الاقتصاد المعرفي.. موضحا أن هناك مجموعة واسعة من مبادرات التدريب منها مبادرة "رواد مصر الرقمية" ومبادرة "بٌناة مصر الرقمية".. حيث تمكنت وزارة الاتصالات خلال الفترة من عام 2018 وحتى العام الحالي، من مضاعفة عدد المتدربين كل سنة 100 ضعف من 4 آلاف متدرب في عام 2018 إلى 400 ألف متدرب في العام الحالي، كما ضاعفنا الموازنة في ذلك الوقت 34 مرة من 50 مليون جنيه إلى 7ر1 مليار جنيه.

وتابع وزير الاتصالات أن المحور الثالث في استراتيجية مصر الرقمية يستهدف تحفيز الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال، حيث توفر لدى الحكومة في عام 2016 ثلاث حاضنات، وبدأنا في مشروع مراكز "إبداع مصر الرقمية"، وفي عام 2022 افتتح الرئيس السيسي 8 مراكز في عام 2022، وبنهاية عام 2023 أصبح لدينا 20 مركزا من مراكز إبداع مصر الرقمية بواقع مركز في كل محافظة.. لافتا إلى أنه من المتوقع هذا العام افتتاح 8 مراكز جديدة؛ ليكتمل حلم بناء مراكز إبداع مصر الرقمية.

ونوه إلى أن وزارة الاتصالات بدأت في العمل على 3 عناصر رئيسية في البنية التحتية الرقمية، في مقدمتها الإنترنت الثابت، وبدأت منذ عام 2018 في تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الإنترنت الثابت بتكلفة استثمارية قدرها 2.5 مليار دولار، ونجحت بالفعل في مضاعفة متوسط سرعة الإنترنت الثابت إلى 11 مرة حاليا.

وأوضح وزير الاتصالات أن مصر تحتل منذ عام 2022 المركز الأول بإفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت، بالإضافة إلى مضاعفة عدد أبراج شبكات الهاتف المحمول وإتاحة أطياف ترددية للشركات العاملة بأكثر من 2 مليار دولار.