إعلان

BBC

أجواء حارة وأمطار رعدية.. تعرف على طقس الأسبوع الجاري

09:01 ص الأحد 28 أبريل 2024
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد شاكر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأحد وحتى يوم الجمعة المقبل، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

طقس الأحد
يسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ علي السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر علي فترات متقطعة.
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

طقس الإثنين..
تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر علي فترات متقطعة.
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

الطقس من الثلاثاء إلى الجمعة..

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

الطقس التقلبات الجوية أمطار رعدية درجات الحرارة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هل تأثرت أشجار الفاكهة والخضروات بالموجة الحارة؟.. الزراعة تُجيب

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان