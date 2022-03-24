محافظ القاهرة يكرم عددا من أمهات ذوي الهمم من الأبطال الرياضيين

كتب- محمد نصار:

كرم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، خلال الحفل الذي أقامته محافظة القاهرة بحديقة العاشر بمناسبة يوم المرأة المصرية، عددا من أمهات ذوي الهمم الحاصلين على بطولات رياضية وأمهات الأبطال الرياضيين الحاصلين على بطولات دولية.

وشمل التكريم: عزة السيد إسماعيل والدة البطلة فريال أشرف صاحبة ذهبية الكاراتيه طوكيو 2020، وزينب فرج أحمد جدة البطلة ملك حسين الحاصلة على ذهبية بطولة العالم للمياه المفتوحة، ونيفين سعيد السيد والدة البطلة أية أيمن عباس الحاصلة على أول ميدالية عالم في السباحة النسائية في مصر وأفريقيا والعالم العربي.

كما شمل التكريم: سماح حسين علي والدة البطل محمد عمار محمد الحاصل على عدد من الميداليات في ألعاب القوى وميدالية في مسابقة القرآن الكريم السنوية، وليلى عبدالرحمن والدة البطل محمد محمد عبدالرحمن لاعب كرة قدم وبطل الإيكيدو والحاصل على العديد من الجوائز والميداليات، وفاطمة علي السيد والدة البطل يوسف أحمد محمد بطل السباحة وحاصل على العديد من الجوائز والميداليات، وناهد محمد علي والدة البطل علي محمد علي بطل السباحة وحاصل على 5 ميداليات ذهبية، وياسمين غمري فهمي والدة البطل ياسين كمال محمد حاصل على الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية والميدالية الفضية في بطولة كأس مصر، وسحر محمود عبدالوهاب والدة البطلة دينا طارق سعد الحاصلة على العديد من الجوائز والميداليات.