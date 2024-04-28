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BBC

بتصرفوا كتير ليه؟.. السيسي يجيب عن سؤال المواطنين: معنديش خيار تاني

11:18 ص الأحد 28 أبريل 2024

الرئيس السيسي

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كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التصور الهندسي لمدينة العدالة التي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة في الوقت الحالي، سيجعلها أكثر إنجازا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد: التصور الهندسي لمدينة العدالة التي يتم إنشائها في الوقت الحالي، هيخليها أكثر إنجازًا.

وتابع السيسي: الرقم لرقمنة مدينة العدالة كام؟، عشان الناس بتقول بتصرفوا كتير ليه؟، أنا عندي خيار تاني!، يا نبقى زي مخاليق ربنا في كل الدنيا يا نبقى متخلفين.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة السيسي
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