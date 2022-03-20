Masrawy logo white

إعلان

قطع مياه الشرب عن 12 منطقة في القاهرة 12 ساعة الاثنين المقبل

07:30 ص الأحد 20 مارس 2022
قطع مياه الشرب عن 12 منطقة في القاهرة 12 ساعة الاثنين المقبل

قطع مياه الشرب عن 12 منطقة في القاهرة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

تعلن شركة مياه الشرب في القاهرة، أنه نظرًا لأعمال الإحلال والتجديد الخاص بخط قطر 800 مللي لتغذية رافع مياه الزيتون، سيتم قطع المياه عن منطقتي الزيتون: (عزبة مرسي خليل، ومساكن الأميرية، والأميرية البلد، شارع الصحة ومتفرعاته، ميدان النعام).

وأضافت الشركة أنه سيتم قطع المياه أيضًا عن منطقة مصر الجديدة: (ميدان السباق ومتفرعاته، إسماعيل رمزي ومتفرعاته، وشارع هارون ومتفرعاته، ميدان الإسماعيلية، وروكسي ومتفرعاته، قصر البارون، السبع عمارات).

وأوضحت الشركة: "سيتم قطع الخدمة بداية من الساعة 10 صباح الاثنين المقبل، حتى العاشرة مساء من نفس اليوم، لمدة 12 ساعة".

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة في المناطق المتضررة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي أو المحمول.

انقطاع المياه مياه الشرب مياه القاهرة مصر الجديدة

الخبر التالى:

وزير التموين: ارتفاع أسعار البترول يرفع سعر السكر والذرة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
- الأرصاد: الربيع يبدأ الاثنين.. والأحد آخر أيام الشتاء
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا