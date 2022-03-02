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الجريدة الرسمية تنشر الهيكل التنظيمي لوظائف المتحف المصرى الكبير

05:19 م الأربعاء 02 مارس 2022
الجريدة الرسمية تنشر الهيكل التنظيمي لوظائف المتحف المصرى الكبير

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

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كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني باعتماد الهيكل التنظيمى الصادر به قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 62 لسنة 2020 بشأن اعتماد جدول وظائف هيئة المتحف المصري الكبير المعدل بموجب القرار رقم 163 لسنة 2021، والمرفق بهذا القرار.

يتضمن الهيكل التنظيمي لوظائف المتحف رئيس مجلس الإدارة ثم الرئيس التنفيذي تتبعه 8 إدارات عامة هي الإدارة القانونية، والأمن، والمكتب الفني، والإدارة الاستراتيجية والسكرتارية التنفيذية، والعلاقات العامة، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والتخطيط الاستشاري.

ويتبع الرئيس التنفيذي للمتحف نائبين أحدهما لشئون الآثار والزوار وتتبعه 3 إدارات عامة هي الإدارة العامة للترميم، والإدارة العامة لخدمة الزائرين، والإدارة العامة للمقتنيات والمعارض.

وجاءت تفاصيل القرار على النحو التالي:

خالد العناني وزير السياحة وظائف المتحف المصرى الكبير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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