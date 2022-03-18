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وفاة الدكتور أحمد أبو سعدة أستاذ الشريعة بالأزهر

02:11 م الجمعة 18 مارس 2022
وفاة الدكتور أحمد أبو سعدة أستاذ الشريعة بالأزهر

الدكتور أحمد أبو سعدة أستاذ الشريعة

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كتب – أسامة علي:
أعلن الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، وفاة الدكتور أحمد أبو سعدة أستاذ الشريعة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف.

وقال شومان عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "انتقل إلى الرفق الأعلى الفقيه المفتي الزميل الأستاذ الدكتور أحمد أبوسعدة أستاذ الشريعة بكلية الشريعة والقانون، وفارس من فرسان لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر.. اللهم تقبله في الصالحين واخلفنا وأهله خيرا".

وأضاف وكيل الأزهر الأسبق: "أتقدم باسمي ونيابة عن الزملاء في لجان الفتوى الفتوى ومركز الإشراف بالأزهر الشريف؛ بالعزاء لأهله والزملاء بالجامعة وطلبة الشريعة، ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

أحمد أبو سعدة جامعة الأزهر عباس شومان
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