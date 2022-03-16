ننشر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق

كتب – أسامة علي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 14 مارس، قرار مجلس الوزراء رقم 990 لسنة 2020، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020.

ونصت اللائحة التنفيذية، على استمرار العمل بالضوابط السارية المُنظمة للإعلانات واللافتات، بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات المضيئة ومدى تأثيرها على المجال البصري، وبما يحقق سلامة مرتادي الطريق، وذلك إلى حين صدور الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

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