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مؤسسة مجدي يعقوب تنعي أنيسة حسونة

04:12 م الأحد 13 مارس 2022
مؤسسة مجدي يعقوب تنعي أنيسة حسونة

أنيسة حسونة

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كتب - أحمد جمعة:

تقدمت مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب، بخالص التعازي في وفاة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، وعضو مجلس النواب السابقة، والتي توفيت اليوم الأحد بعد معاناة طويلة مع المرض.

كما نعت مستشفى الناس لعلاج الأطفال، أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي للمستشفى.

وقالت المستشفى عبر حسابها على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. انتقلت إلى رحمة الله الأستاذة الفاضلة أنيسة حسونة - الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس بعد معاناة طويلة مع المرض .. ندعو الله أن يتغمدها برحمته الواسعة ونحتسب كل ما قدمته للعمل الخيري في ميزان حسناتها إن شاء الله.. ندعو الله أن يتغمدها برحمته الواسعة ونحتسب كل ما قدمته للعمل الخيري في ميزان حسناتها إن شاء الله".

أنيسة حسونة وفاة أنيسة حسونة مؤسسة مجدي يعقوب
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