تشمل الخبز السياحي.. توجيهات عاجلة من التموين بشأن رغيف العيش وعقوبات رادعة

كتب- محمد سامي:

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توجيها جديدا حمل رقم 20 لسنة 2022، بشأن التموين وتعديلاته والأسعار الجديدة، ومخالفات المخابز.

ونص القرار الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، على ما يلي:

المادة الأولى

1- في حالة قيام المخبز بيع الخبز البلدي بأزيد من السعر الرسمي المقرر أو صرف كميات غير أقل من الذي تم إكماله بموجبه عن الصرف، أو إنتاج وبيع خبز سياحي خلاف الخبز المرخص له بإنتاجه وبيعة أثناء قواعد العمل الرسمية أو بعد مواعيد العمل الرسمية، يتم توقيع العقوبة الآتية:

- يتم تحصيل المبالغ المالية التي تعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج كامل الحصة المنصرفة والمحددة له من قبل المديرية من ذات اليوم بالرغيف حال ارتكابه أي مخالفة من المخالفات السابقة.

- في حالة التكرار خلال عام ميلادي من تاريخ المخالفة الأولى يتم مضاعفة العقوبة وغلق المخبز لمدة شهر.

- في حالة تكرار ارتكاب أي من المخالفات السابقة ثلاث مرات خلال عام ميلادي من تاريخ أول مخالفة يتم مضاعفة العقوبة وغلق المخبز لمدة 6 أشهر واندثاره بإلغاء الترخيص نهائيا.

2- في حالة عدم التزام المخبز بتنفيذ عقوبة الغلق الموقعة عليه بموجب القرارات والتوجيهات والتعليمات الوزارية يتم توقيع العقوبة الآتية:

- يتم تحميل المبالغ المالية التي تعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج كامل الحصة التأمينية اليومية بالرغيف وغلق المخبز لمدة شهر إضافي بخلاف عقوبة الغلق الموقعة عليه وإنذاره بإلغاء الترخيص نهائيا.

- في حالة التكرار، يتم إلغاء الترخيص نهائيا وتحميل المبالغ المالية المستحقة عن العقوبة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل جميع المبالغ المالية المستحقة عليه.

المادة الثانية

نصت المادة الثانية على أنه: على الجهات المختصة تنفيذ هذا التوجيه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.