500 أتوبيس جديد.. تفاصيل خطة تحديث أسطول النقل العام بالقاهرة والجيزة

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية، تفاصيل خطة تحديث أسطول أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية والتي سيتم تنفيذها على مدار 6 سنوات.

وقال المصدر، في تصريحات، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إنه تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي لتعديل 2262 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لتحويل أتوبيسات السولار للعمل بالغاز الطبيعي نحو 1.2 مليار جنيه يتم توفيرها اعتبارا من العام المالي الجاري (2021 - 2022).

وأضاف المصدر أنه بالنسبة للأتوبيسات الجديدة التي سيتم تزويد النقل العام بها فتشمل أتوبيسات العمل بالكهرباء والغاز الطبيعي فقط حيث من المستهدف توفير 500 أتوبيس جديد على مدار 4 سنوات.

وشدد المصدر على أن الهدف من خطة تطوير أسطول النقل العام هو تقديم خدمة مميزة للركاب وترشيد استهلاك السولار والإسهام بفاعلية في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل تلوث الهواء.