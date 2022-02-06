​"بي إن سبورتس" تعلن القنوات الناقلة لنهائي أمم أفريقيا بين مصر والسنغال

كتب- مينا غالي:

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس، أن مشاهدة مباراة مصر والسنغال اليوم ستكون في بث مباشر في نهائي كأس الأمم الإفريقية متاحة لمشتركي beIN SPORTS مع الاستديو التحليلي الذي سيبدأ قبل انطلاق المباراة الختامية.

وأكدت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" عبر موقعها الرسمي، أن المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يمكن مشاهدة البث المباشر لها على قناتي beIN SPORTS MAX 1 و beIN SPORTS MAX 2.

وتابعت: "إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة مصر والسنغال بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة".

وقالت القناة: "يسعى المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في عـدد مرات التتويج باللّقب لتعزيز سجلّه بلقب ثامن ويعوّل في ذلك على نجم ليفربول محمد صلاح أحد أبـرز لاعبي الفريق، لكن رغبة الفراعنة ستصطدم ببحث منافسهم السنغالي بقيادة نجمه ساديو ماني عن دخول قائمة المتوّجين إذ لم يسبق لأسود التيرانجا الظّفر بلقب البطولة من قبل".

من ناحية أخرى، سيتولى المعلق الرياضي علي محمد علي مهمة التعليق على مباراة مصر والسنغال.