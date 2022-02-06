تمنى التوفيق للمنتخب في النهائي.. البابا تواضروس يستقبل السفيرة المصرية الجديدة بالكاميرون

04:46 م الأحد 06 فبراير 2022
تمنى التوفيق للمنتخب في النهائي.. البابا تواضروس يستقبل السفيرة المصرية الجديدة بالكاميرون

البابا تواضروس يستقبل السفيرة المصرية بالكاميرون

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كتب- مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم الأحد، السفيرة داليا فايز، السفيرة المصرية الجديدة لدى دولة الكاميرون، في المقر البابوي بالقاهرة.

جاءت الزيارة بهدف التعارف قبل استلام السفيرة مهام عملها نهاية الشهر الجاري، وتمنى قداسته للسفيرة التوفيق.

كما أعرب عن أمنياته كذلك بالتوفيق للمنتخب المصري لكرة القدم في مباراته مساء اليوم بنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون في هذه النسخة.

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