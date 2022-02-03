موجة الطقس السيئ.. نصائح مهمة من الأرصاد لهذه الفئات

كتب- يوسف عفيفي:

وجه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح خاصة إلى بعض الفئات من المواطنين، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار المرتقبة في الأحوال الجوية اليوم الخميس وغدا الجمعة.

ونصح شاهين في تصريحات تلفزيوينة، أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، والجيوب الأنفية وكبار السن والأطفال، تجنب التعرض للأتربة المثارة، قدر الإمكان.

ونصح قائدي المركبات والمسافرين على الطرق، القيادة بهدوء تام مع سقوط الأمطار، كونها تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية أو انزلاق العجلات، مع ضرورة اتباع كافة تعليمات الهيئة العامة للمرور، والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات النهار والليل، ومتابعة النشرات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية أولا بأول.

ويشهد اليوم الخميس، وغدا الجمعة، حالة من عدم الاستقرار والتقلبات في الأحوال الجوية، بسبب منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض، يجلبه كتل هوائية رطبة قادمة من جنوب غرب أوروبا تعمل على حالة عدم الاستقرار.

وتبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار، غداً الجمعة، لتشهد البلاد، سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بجانب امتداد فرص سقوط الأمطار إلى بعض المناطق من جنوب الوجه البحري وسيناء وبعض المناطق من مدن القناة، على أن تمتد أمطار خفيفة إلى متوسطة إلى القاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد.

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