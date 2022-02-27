وزير الزراعة يتفقد مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية ويكشف عن خطة الوزارة

كتب- مصراوي:

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، مركز التلقيح الاصطناعي؛ يرافقه المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وقال القصير إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات عالية الجودة والإنتاجية من خلال نشر ثقافة التلقيح الاصطناعي.

وأضاف وزير الزراعة أن خطة الوزارة هي التوسع في التحسين الوراثي للثروة الحيوانية؛ حيث تم تطوير مركز التلقيح الصناعي التابع لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة، بزيادة كفاءته الإنتاجية حيث تم إنشاء عدد 51 بوكسًا جديدًا للطلائق وزيادة قدرة المركز لتصل إلى عدد 11 بوكس طلائق.

ووجه وزير الزراعة بتغطية كل مناطق الجمهورية بمراكز التلقيح؛ الأمر الذي يسهم في زيادة وتنمية الثروة الحيوانية.

وأشار القصير إلى أنه يوجد حاليًّا بالمركز عدد كبير من الطلائق، كما يتم تجهيز أعداد أخرى وإجراء الفحص التناسلي والبصمة الوراثية لاعتمادهم كطلائق وتوزيعها على كل مراكز التلقيح الاصطناعي بالجمهورية وكذلك المزارع الخاصة؛ مما يحقق أهداف الدولة في التحسين الوراثي بنشر الصفات الوراثية للطلائق معروفة النسب والمختبرة على نطاق واسع؛ الأمر الذي يؤدي إلى تكوين سلالات وأنواع ممتازة من الحيوانات تقوم بمضاعفة إنتاج اللبن وزيادة معدل النمو اليومي لعجول التسمين.

وأضاف القصير أن وزارة الزراعة قامت بتزويد مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية بخزان نيتروجين سائل سعة 333 لترًا إلى جانب ماكينة إنتاج النيتروجين السائل الموجودة بالمركز؛ مما أتاح تزويد الملقحين الصناعيين والأطباء البيطريين ومديريات الطب البيطري وكذلك المزارع الخاصة بالنيتروجين السائل وتوفيره لحفظ جرعات السائل المنوي المجمد بصورة دائمة.

وأوضح وزير الزراعة أن المركز يقوم أيضًا بتدريب المربين على التلقيح الاصطناعي وكذلك المزارعين والشباب المقيمين بقرى شباب الخريجين وتسليمهم الأدوات الخاصة بالتلقيح الصناعي مجانًا وإمدادهم بجرعات السائل المنوي المجمد والنيتروجين السائل ومستلزمات التشغيل بأسعار مخفضة؛ لمساعدتهم على نشر ثقافة التلقيح الاصطناعي في القرى وإيجاد مصدر دخل إضافي لهؤلاء المتدربين .