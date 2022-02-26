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شيخ الأزهر: الحروب لن تجلب سوى المزيد من الدمار والكراهية

06:11 م السبت 26 فبراير 2022
شيخ الأزهر: الحروب لن تجلب سوى المزيد من الدمار والكراهية

الدكتور أحمد الطيب

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(مصراوي):

علق الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، على الحرب الدائرة الآن في شرق أوروبا، بعد إعلان روسيا غزو الأراضي الأوكرانية في إطار ما قالت إنه عملية عسكرية محدودة وخاصة.

وقال الإمام الأكبر عبر صفتحه الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لن تجلب الحروب لعالمنا سوى مزيد من الدمار والكراهية، ولا يمكن تسوية النزاعات إلا بالحوار".

وأضاف: "أدعو روسيا وأوكرانيا إلى الاحتكام لصوت العقل، وأطالب قادة العالم والمؤسسات الدولية بدعم الحلول السلمية لإنهاء النزاع بين الجارتين".

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