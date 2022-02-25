افتتاح قسم التربية المتحفية في متحف آثار النوبة

(مصراوي):

افتتح الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية والمشرف العام على صندوق آثار النوبة، قسم التربية المتحفية بمتحف آثار النوبة بأسوان، والذي تم الانتهاء من أعمال تجهيزه بالتعاون مع مكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة.

وأشار الدكتور أحمد غنيم أنه تم إطلاق اسم الراحل الدكتور حسني عبدالرحيم المدير الأسبق لمتحف النوبة على قسم التربية المتحفية تقديراً وعرفاناً لدوره البارز في إعلاء شأن القسم والمتحف خلال فترة عمله كمديرة له.

حضر الافتتاح رامون خيل كاسيرس سفير إسبانيا في القاهرة والوفد المرافق له، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور أسامة عبد الوارث مدير عام متحف الطفل، ومدير عام الشؤن المالية والإدارية بصندوق آثار النوبة ومدير ووكيلي متحف آثار النوبة وأسرة الراحل الدكتور حسني عبدالرحيم.

وألقى الدكتور عبدالعزيز المزينى المدير الاقليمى لليونسكو بالقاهرة، كلمة مسجلة بمناسبة هذا الحدث، أشار فيها إلى دور التربية المتحفية في نشر الوعي الأثري بالمجتمع، وإشراك مختلف فئاته بما يقدمه من أنشطة مختلفة ومتنوعه من إقامة المعارض والورش للطلبة وتنظيم المحاضرات والندوات بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على التراث.

وشهد الحضور، مجموعة من العروض الفنية المقدمة من أطفال محافظة أسوان، كما اصطحب الدكتور أحمد غنيم السفير الأسباني والوفد المرافق له في جولة تفقدية داخل متحف النوبة، وقاعة العرض المجهزة بالتعاون مع البعثة الأثرية الأسبانية والتي تعرض مجموعة من القطع الأثرية من حفائر البعثة في أسوان.

وفي نهاية الحفل قدم الدكتور أحمد غنيم درع المتحف لكل من السفير الأسباني، ورئيس جامعة أسوان تقديرا للتعاون بين المتحف وسفارة أسبانيا بالقاهرة وجامعة أسوان.

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