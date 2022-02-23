السياحة تعلن القطع الأثرية المختارة لـ "فبراير" لعرضها بالمتاحف

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أعلنت وزارة السياحة والآثار، اختيار عددا من القطع الأثرية لتكون قطع شهر فبراير بالمتاحف على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن التقليد الشهري لها عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مما يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية حضارية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، أن قطع شهر فبراير هي كما يلي:

متحف الفن الإسلامي:

يعرض صندوقا من العصر العثماني للعبة الطاولة والشطرنج، مطعم بالعاج والعظام.

المتحف القبطي:

يعرض شاهد قبر من القرن 3-5 الميلادي، من الحجر الجيري، نُقش عليه صليب علي هيئة العنخ مزينة أطرافه بسعف النخيل، بينما زخرفت دائرة العنخ بإطار من اللآلئ، نُحت فوقها نسر في وضع الاستعداد للطيران باسطا جناحيه لأعلى.

متحف قصر المنيل:

يعرض محبرة ومقلمة من الفضة. زُينت المقلمة بزخارف نباتية مفرغة تنتهي من أعلى ومن أسفل بقباب صغيرة متصلة بسلاسل معدنية. ويحلي المقلمة من أعلى قبتان صغيرتان يعلو كل منهما فص من الفيروز.

أما المحبرة فهي متصلة بالمقلمة كروية الشكل مزينة بزخارف نباتية لأوراق الشجر، ولها غطاء يحليه فرعين نباتيين بينهما فص من الفيروز.

متحف المركبات الملكية بالقاهرة:

يعرض نموذجا لعربة كوبيه، مهداة من إحدى الدول الأوروبية، مصنوعة من الأبنوس على قاعدة رخام، يقودها سائق ويجلس في الخلف الجروم، ويجرها جوادان العربة.

متحف المجوهرات الملكية بالأسكندرية:

يعرض نيشاني زراعة من الطبقة الأولى على شكل نجمة من الذهب خماسية الأطراف محلاه بالمينا. يتوسط النجمة صرة من الذهب محلاه بالمينا البيضاء والحمراء والزيتي بداخلها كلمة زراعة بالبارز من الذهب. ومثبت بكل نيشان من الخلف حلية على شكل تاج من الذهب محلى بالمينا، ويوجد في الخلف كوشة من الذهب للتعليق.

متحف مطار القاهرة الدولي صالة ٢:

يعرض فاتحة خطابات كبيرة من الفضة المطلية مزينة بزخارف نباتية بفصوص رفيعة من الماس وحرف الفاء نسبة إلى الملك فاروق.

متحف إيمحتب بسقارة:

يعرض قاعدة تمثال من عصر الدولة القديمة من الحجر الجيري الملون عليها بقايا قدمي الملك زوسر، يطئ على تسعة أقواس ترمز لتسعة بلاد أجنبية كانت معادية لمصر في تلك الفترة، بالإضافة إلى ثلاث طيور ترمز للشعب المصري.

متحف ركن فاروق بحلوان:

يعرض علبة مجوهرات مصنوعة من النحاس المطلي بماء الذهب على هيئة معبد على الطراز اليوناني. العلبة مبطنة من الداخل بالقطيفة وترجع إلى القرن العشرين الميلادي.

متحف الشرطة القومي بالقلعة:

يعرض المتحف بلطة من العصور المصرية القديمة لها يد مصنوعة من الخشب، والنصل مصنوع من البرونز، هلالي الشكل به ثلاث شعب لتثبيت النصل.

متحف السويس القومي:

يعرض المتحف ختمت من العصر الإسلامي مصنوع من النحاس دائري الشكل حفر عليه من الوسط جملة ”ما شاء الله لا قوة إلا بالله“ بالإضافة إلى بعض الحروف العربية، كما زينت الحافة بحنايات دائرية بداخل كل منها كتابات عربية وجميع الكتابات للختم منفذة بالمقلوب ويوجد مكان للتعليق.

متحف آثار طنطا:

يعرض تمثالا للإله "أمون رع" مرتديا التاج المميز له بريشتين طويلتين وممسكا بحية الكوبرا.

متحف آثار مطروح:

يعرض لوحة وصف النبي، من عصر أسرة محمد علي، وهي لوحة ورقية يحيط بها إطار مستطيل باللون الأزرق به زخارف نباتية متنوعة، بداخله إطار آخر باللون الأخضر والذهبي به زخارف هندسية ونباتية. وتوجد كتابات على اللوحة باللغة العربية منها البسملة، أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة، وآية قرآنية، وحديث سيدنا علي بن أبي طالب في وصف الرسول ( ‎ﷺ).

متحف آثار تل بسطا:

يعرض مائدة للقرابين مستطيلة الشكل عليها قرابين في هيئة أرغفة عيش ويحيط بها من الجهتين خرطوش.

متحف كفر الشيخ:

يعرض لوحة الهبات للفرعون تحتمس الثالث من عصر الدولة الحديثة مصنوعة من الجرانيت الأسود، والتي عثر عليها بمنطقة المعبد بتل الفراعين.

متحف آثار كوم أوشيم بالفيوم:

يعرض دمية من العصر اليوناني الروماني على هيئة حصان مصنوعة من الطين المحروق.

متحف آثار ملوي:

يعرض نموذجا من الخشب من عصر الانتقال الأول يصور أربعة أشخاص يقومون بصنع قوالب الطوب.

متحف الأقصر للفن المصري القديم:

يعرض تمثالا من الجرانيت لامنحتب بن حابو، أحد أعظم المهندسين في عصر الدولة الحديثة. لقب بالعديد من الألقاب منها الكاهن المرتل حامل ختم العدالة، وحامل ختم ملك مصر السفلى والعليا، وقائد قوات سيد الأرضين.

متحف التحنيط بالأقصر:

يعرض سمكة قشر بياض محنطة ويذكر أن مركز عبادتها أسنا.

متحف آثار الوادي الجديد:

يعرض المتحف قطعة من الطين المحروق عليها كتابات وهي عبارة عن رسالة من عصر الدولة القديمة.

متحف النوبة بأسوان:

يعرض المتحف تمثالا من عصر الدولة الوسطى، مصنوع من الجرانيت الرمادي، ويصور رجلاً راكعاً ممسكا مزهريتين.

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