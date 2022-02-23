"طاقة النواب" تتفقد "سنمار للكيماويات" وتلتقي الغضبان في زيارة رسمية إلى بورسعيد

كتب- نشأت علي:

بدأ وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس حسام عوض الله، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى محافظة بورسعيد؛ لتفقد مصنع سنمار للكيماويات الذي أُسس في عام 2002 بواسطة شركة "تراست" الهندية، وتم بيعه لمستثمر هندي في عام 2007، وتم تحويل نشاطه الأساسي إلى مصنع للكيماويات والبتروكيماويات، وتغيير اسمه إلى "تي سي آي سنمار" تحت إدارة هندية.

وقال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، على هامش الزيارة، إن مصنع "سنمار للكيماويات" ببورسعيد، أحد أكبر مصانع الكيماويات والكلور في مصر، والتي تستخدم في تنقية مياه الشرب، وتتجاوز استثماراته 1.2 مليار دولار، بما يوصف بأنه أكبر استثمار هندي في مجال الصناعات الكيميائية في مصر.

وتأتي الزيارة بعد تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، بشأن التلوث الناتج عن مصنع "تي سي آي سنمار للكيماويات"، بالمنطقة الصناعية بالرسوة بجنوب بورسعيد، وتعرض أهالي وسكان منطقة القابوطي والحي الإماراتي إلى كل أنواع التلوث البيئي والذي يضر بالصحة العامة للمواطنين، فضلًا عن تكرار حوادث اختناق للعمال بالمصنع ذاته وعدم قيام المصنع باستيفاء اشتراطات الأمن والسلامة المهنية، وإلقاء الصرف الصناعي في بحيرة المنزلة التي ترتبط بقناة السويس، بكمية تبلغ مليون ونصف مليون متر مكعب يوميًّا، دون معالجة.

ويلتقي الوفد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد؛ حيث شارك في الوفد من النواب النائبة رشا رمضان وكيلة اللجنة، والنائب محمد الجبلاوي وكيل اللجنة أيضاً، والنائب خالد مشهور أمين سر اللجنة، ومن أعضاء اللجنة النواب علاء إبراهيم وبلال النحال وأحمد محمد أحمد عبد الله ورشا حسني وأحمد الخشن، وآية فوزي فتى وعفاف وهبي.